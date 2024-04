Ultimate Godspeed hat ein Release-Datum

Ninoko kündigte heute an, dass "Ultimate Godspeed" am 27. Mai 2024 für PC und macOS erscheinen wird. In diesem Party-Rennspiel geht es darum, die Rennstrecke zu modifizieren. Platziere einzigartige Gegenstände auf der Strecke und bringe Chaos in das Rennen! Benutze verschiedene Objekte wie Rampen, Plattformen, Löcher oder heimtückische Fallen. Friere andere Spieler mit der Eisfläche ein, töte sie mit tödlich rotierenden Sägeblättern oder verdecke ihre Sicht mit öligen Oberflächen.

"Ultimate Godspeed" spielt in einem Universum, das von verschiedenen Götterstämmen regiert wird: Es gibt Götter, die den Wind, die Natur, die Technologie oder sogar den Tod beherrschen. Der Spieler steuert einen der göttlichen Champions, die für das Kagashi-Festival ausgewählt wurden. Eine Rennveranstaltung zu Ehren der Götter.

Die Spieler rasen von Punkt A nach Punkt B und sammeln dabei Punkte. Jede Runde beginnt damit, dass die Spieler aus einer Reihe von zufällig generierten Gegenständen wählen. Die gewählten Gegenstände werden dann von den Spielern im gesamten Level platziert.

Bei den Gegenständen in "Ultimate Godspeed" handelt es sich um Objekte wie Rampen, Plattformen, Löcher oder Fallen wie eine Eisfläche, auf der man die Kontrolle verliert, tödlich rotierende Sägeblätter oder ölige Oberflächen, die die Sicht des Spielers verdecken können. Diese Gegenstände ermöglichen verschiedene Spielstile wie den Bau von Abkürzungen, Blockaden oder chaotischen Todesfallen.

Nachdem sie die Gegenstände platziert haben, rasen die Spieler los. Sie können durch das Level driften, boosten oder springen, während sie Fallen ausweichen und Abkürzungen nutzen.

Eine Runde ist beendet, wenn alle Spieler das Ziel erreicht haben. Sie werden dann mit Punkten für Rang, Geschwindigkeit und Fallen belohnt. Sie können auch Punkte verlieren.

Dieser Prozess wiederholt sich dann, wobei Gegenstände aus früheren Runden übrig bleiben, was zu faszinierenden neuen Möglichkeiten führt, das Level zu durchqueren, oder einfach zu völligem Chaos.

Das Ziel ist ziemlich einfach: Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.