Ultrasound angekündigt

Entwickler und Publisher Walter Woods stellt uns "Ultrasound" für den PC vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier werden wir knapp eineinhalb Minuten lang auf "Ultrasound" eingestimmt. Dabei wird schnell klar, dass der Titel nichts für schwache Nerven sein dürfte.

Bei "Ultrasound" handelt es sich nämlich um einen Science-Fiction-Horror-3D-Point-and-Click-Titel. Wir verwenden darin ein Ultraschallgerät, um eine groteske Infektion zu diagnostizieren und zu operieren, die sich an Bord eines Raumfrachters ausbreitet. Zudem stellen wir Medikamente her, verbessern unser Gerät, finden neue chirurgische Instrumente und reparieren die Schiffssysteme, bevor wir mit einem Stern kollidieren.

Eine spielbare Demo von "Ultrasound" wurde bereits in Aussicht gestellt. Sie wird noch in diesem Jahr verfügbar sein.

"Ultrasound" erscheint dann im Laufe des nächsten Jahres.