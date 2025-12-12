Umamusume: Pretty Derby gewinnt Best Mobile Game an den TGA '25

Cygames gab bekannt, dass der Titel "Umamusume: Pretty Derby" bei den Game Awards 2025 als bestes Handyspiel ausgezeichnet wurde. Dies ist ein Meilenstein für das Multimedia-Franchise und das weltweit wachsende Publikum. Die englische Version ist für iOS, Android und PC verfügbar.

"Umamusume: Pretty Derby" ist ein Simulationsspiel und Teil des "Umamusume"-Projekts, einem von Cygames produzierten Multimedia-Franchise. Es besteht aus Anime, Manga, Musik und Spielen, die Geschichten von Charakteren erzählen, die von Rennpferden inspiriert sind. Zusammen mit ihren Klassenkameraden und Trainern arbeiten die Umamusume auf den Traum eines jeden Rennläufers hin – den Sieg in der Twinkle Series.

"Wir fühlen uns geehrt bekannt zu geben, dass Umamusume: Pretty Derby bei den Game Awards als bestes Handyspiel ausgezeichnet wurde. Dieser Meilenstein wäre ohne die Unterstützung unserer Fans auf der ganzen Welt und den Einsatz unserer Entwicklungs- und Betriebsteams nicht möglich gewesen. Diese Anerkennung ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen. Wir werden weiterhin innovative Unterhaltungserlebnisse bieten, die das Publikum weltweit ansprechen. Wir danken unserer Community und freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam fortzusetzen.“

Nach der Premiere der Anime-Adaption wurde das Spiel erstmals 2021 in Japan veröffentlicht. Es verbindet charakterorientiertes Geschichtenerzählen, Trainingssimulation und Wettrennen mit Charakteren, die Namen und Geist legendärer Rennpferde verkörpern. Das Spiel wurde schnell zu einer der grossen Erfolgsgeschichten von Cygames und brachte Musikveröffentlichungen, Live-Events und eine international wachsende Fanbasis hervor. Mit regelmässigen Inhaltsupdates, hochwertigen Animationen und leistungsorientiertem Gameplay wächst das Spiel weiter und findet breite Anerkennung.

Neben dem Sieg bei den Game Awards 2025 hat "Umamusume: Pretty Derby" weitere Branchenauszeichnungen erhalten, darunter Best Mobile Game bei der Thailand Game Show, den Best Game Award von Google Play, den Excellence Prize bei den Japan Game Awards sowie mehrere Famitsu Awards für Charakterdesign, Live-Betrieb und Community-Engagement.