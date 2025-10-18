UNBEATABLE: Release steht an

2021 wandte sich das Indie-Studio D-Cell auf Kickstarter an (damals potenzielle) Fans. Bereits nach 15 Stunden war das Rhythmus-Spiel finanziert, bis zum Ende kamen knapp 270'000 US-Dollar von über 5'500 Unterstützern zusammen. Bald schon hat das Warten ein Ende, denn wie Publisher Playstack und die Entwickler verlautbaren, können wir uns den Release für den 6. November 2025 im Kalender markieren. Als Plattformen wurden PlayStation 5, Xbox Series X/S, und der PC auserkoren. Ein finaler Trailer stimmt uns auf "UNBEATABLE" ein:

Über UNBEATABLE

"Du weisst, wenn man eine Idee erklärt, ändert sie sich von Grund auf.

A YOUNG GIRL PLAYS A SONG

UNBEATABLE ist ein Anime-Rhythmus-Abenteuer, in dem du (im übertragenen Sinne) auf der Bühne einschlägst, indem du (wortwörtlich) die Bühne einschlägst. Beim Rhythmus-Gameplay brauchst du nur zwei Tasten: hoch und runter. Einfach zu verstehen! Das Komplizierte ist die Umsetzung. Versuche, dich nicht erschlagen zu lassen.

Ein Teil des Spiels besteht darin, herumzulaufen und die Dinge in deinem eigenen Tempo zu tun. Der andere Teil besteht darin, mit anderen Schritt zu halten.

LOSE YOUR WAY*

Das pinkhaarige Mädchen ist Beat. Das bist du. Du hast viel um die Ohren. Die Polizisten sind überall und sie scheinen es ganz ohne Grund auf dich abgesehen zu haben. Vielleicht liegt es ja daran, dass du dich ständig mit Leuten anfreundest, die die Polizei aus gutem Grund im Visier hat. Aber was weiss ich schon

FIND YOUR VOICE*

Sprich mit Leuten, hilf ihnen (oder auch nicht, ich bin nicht deine Mutter!), spiele grosse Konzerte und schlage Polizisten. Und renne dann vor den Polizisten weg, die du geschlagen hast. Es gibt auch Monster oder so. Keine Ahnung, was da genau los ist?!?!

Das alles gipfelt in epischen Szenen, in denen alles auf dem Spiel steht. Die Musik hat dich hierhergebracht. Sie wird dich auch durchbringen.

*1999 hätte man diesen Abschnitt „Lass deinen Worten Rockmusik folgen“ genannt.

UNBEATABLEs vollständiger Arcade-Modus ist ein eigenständiges Spiel mit eigenem Fortschrittssystem und vollständiger Onlinekomponente. Es gibt Modifikatoren, jede Menge Lieder (und mehr sind unterwegs!) und ein Herausforderungsbrett mit einer riesigen Spannbreite an Aktivitäten, von einfachen Aufgaben wie „schaffe ein Lied im einfachen Modus“ bis hin zu scheinbar unschaffbaren Aufgaben wie „löse ein antikes Rätsel beim Skateboarden“. Das ist kein echtes Beispiel.

**1999 hätte man diesen Abschnitt „Party wie jetzt“ genannt.

PARTY LIKE IT'S 1999

FEATURES: