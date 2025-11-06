UNBEATABLE verspätet sich

Eigentlich sollte "UNBEATABLE" heute veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Publisher Playstack und Entwickler D-CELL jetzt verkündeten.

Neuer Releasetermin für "UNBEATABLE" ist demnach der 9. Dezember. Als Hauptgrund für die Verzögerung gibt man Probleme bei der Qualitätssicherung der Konsolenfassungen an. Der neue Termin wurde dann mit Blick auf die vielen Toptitel im November gewählt.

Ein finaler Trailer zu "UNBEATABLE" war erst Ende Oktober veröffentlicht worden. Ausserdem war der Titel auf der gamescom Opening Night Live im August prominent vertreten.

"UNBEATABLE" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.