Uncharted 4 hätte ursprünglich ganz anders ausgesehen

Neue Details zur ursprünglichen Version von “Uncharted 4: A Thief’s End” sorgen derzeit für Gesprächsstoff innerhalb der Gaming-Community. Wie aus einem umfangreichen Datamining-Projekt hervorgeht, hätte sich die ursprüngliche Vision von Serien-Schöpferin Amy Hennig deutlich von der finalen Version unterschieden. Besonders die Rolle von Elena Fisher sollte offenbar wesentlich grösser ausfallen.

Verantwortlich für die neuen Erkenntnisse ist der YouTuber und Dataminer „TheKempy“, der über mehrere Jahre hinweg ungenutzte Dateien, Motion-Capture-Material und Story-Fragmente analysierte. Laut seinen Recherchen hätte die ursprüngliche Version von “Uncharted 4” stärker auf Abenteuer, Survival-Elemente und Stealth gesetzt. Gleichzeitig wären Schusswechsel deutlich seltener gewesen als in der finalen Veröffentlichung. Auch Elena Fisher sollte demnach eine wesentlich zentralere Rolle innerhalb der Handlung übernehmen.

Zusätzlich sollen zahlreiche Gameplay-Ideen gestrichen worden sein. Dazu zählen unter anderem spielbare Rückblenden ins Jahr 1695 rund um den Piraten Henry Avery, soziale Stealth-Mechaniken, Überlebenselemente auf einsamen Inseln sowie kleinere Minispiele wie Tanzsequenzen auf einem Ball. Auch Charlie Cutter aus “Uncharted 3” hätte ursprünglich zurückkehren sollen. Nach dem Abgang von Amy Hennig im Jahr 2014 wurde das Projekt jedoch umfassend überarbeitet und schliesslich unter der Leitung von Neil Druckmann und Bruce Straley neu ausgerichtet.

Trotz der zahlreichen Änderungen entwickelte sich “Uncharted 4: A Thief’s End” letztlich zu einem der erfolgreichsten PlayStation-Titel überhaupt. Dennoch zeigt das nun veröffentlichte Material eindrucksvoll, wie anders das Abenteuer rund um Nathan Drake ursprünglich hätte ausfallen können. Gerade langjährige Fans der Reihe diskutieren aktuell intensiv darüber, welche Version des Spiels letztlich die spannendere gewesen wäre.