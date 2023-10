Level Infinite und LightSpeed Studio haben ihr "Undawn" mit einem neuen Inhalts-Update versorgt. Einen Trailer dazu zeigt man auch.

Besagtes Inhalts-Update für "Undawn" hört demnach auf den Namen "Island of Mist" bzw. "Nebelinsel". Es ergänzt unter anderem eine frische Zone und einen neuen Handlungsstrang.

Konkret wird nach Erreichen von Stufe 90 die neue Karte „Aurich-Insel“ freigeschaltet. Dieser Ort bietet eine mysteriöse Stadt, eine gruselige Abwasserfabrik und eine Forschungsbasis, welche zahlreiche Geheimnisse verbergen und darauf warten, von Spielern erforscht zu werden.

Zu dem neuen Handlungsstrang gibt es auch einen Teaser: Auf der Suche nach dem Ursprung der Katastrophe und im Anschluss an die Entschlüsselung von Informationen aus dem Venus-Labor und der Hela-Militärbasis entdeckte das Raven Squad in diesen Datenfragmenten einige Hinweise auf eine geheimnisvolle Insel. Mit dem Auftrag, die Quelle der Mutation zu finden und den Stillstand der Katastrophe zu durchbrechen, erreichten die Überlebenden diesen Ort. Die Vergangenheit dieser Insel ist aber in einige Nebelschleier gehüllt, welche es schwierig machen, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden.

"Undawn" ist für iOS, Android und den PC verfügbar.