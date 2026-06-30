Undead Labs droht Schliessung

Aktuell mehren sich die Berichte, dass auch Undead Labs vor der Schliessung steht. Wir haben alle Details, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Demnach sucht Undead Labs aktuell angeblich nach einem Käufer, um einer möglichen Schliessung zu entgehen. Sollte dies nicht gelingen, könnten bis zu 110 Arbeitsplätze wegfallen. Microsoft hatte Undead Labs im Jahr 2018 übernommen. Seitdem hat das Studio noch kein neues Spiel unter dem Xbox-Label veröffentlicht.

"State of Decay 3", das aktuelle Projekt von Undead Labs, war schon 2020 angekündigt worden und soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Gerade in den vergangenen Wochen war mehrmals Material aus dem Spiel veröffentlicht worden.

Undead Labs wurde am 23. November 2009 gegründet.