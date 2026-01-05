Undefeated: Genesis: Sehenswerter Trailer

Publisher Chorus Worldwide Games und Entwickler Indie-US Games haben einen neuen Trailer zu "Undefeated: Genesis" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier widmet man sich nämlich fast zwei Minuten lang der Story von "Undefeated: Genesis". Wir schlüpfen darin nämlich in einem Moment in die Rolle eines durchschnittlichen College-Studenten und im nächsten in die eines mächtigen Superhelden, welcher über aussergewöhnliche Fähigkeiten wie etwa Laserstrahlen, Eisblitze und vieles mehr verfügt.

Gleichzeitig wird uns die Spielwelt von "Undefeated: Genesis" nähergebracht. Auch vom Kampfsystem können wir uns ein erstes Bild machen.

"Undefeated: Genesis" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC.