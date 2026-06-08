Under Canopies für PC vorgestellt

Assemble Entertainment und der mexikanische Solo-Entwickler Novemtails stellen "Under Canopies" für den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät der erste Trailer.

Bei "Under Canopies" handelt es sich um ein First-Person-Survival-Spiel, das vollständig auf Kämpfe verzichtet und stattdessen auf Entschleunigung, Naturverbundenheit und kreatives Gestalten setzt. In einer offenen Waldlandschaft bauen wir unser eigenes Zuhause, bewirtschaften Gärten, kochen mit selbst angebauten Zutaten und erkunden die Umgebung auf der Suche nach Ressourcen und seltenen Tieren. Statt zu jagen oder gegen Gefahren zu kämpfen, steht dabei das Leben im Einklang mit der Natur im Mittelpunkt.

Die Spielwelt lädt gleichzeitig zum Erkunden ein. Versteckte Orte, Flüsse, Berge und weitläufige Blumenfelder warten darauf, von uns entdeckt zu werden. Tiere begleiten unseren Alltag und können beobachtet, fotografiert oder versorgt werden.

Einen Trailer zu "Under Canopies" bekommen wir auch gezeigt. Darin hebt man etwa die ruhige Atmosphäre in dem Spiel hervor.

"Under Canopies" erscheint im weiteren Jahresverlauf.