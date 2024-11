Dezember-Termin für Under Defeat

City Connection hat einen konkreten Releasetermin für "Under Defeat" verkündet. Demnach wird das Shoot'em Up im Dezember verfügbar sein.

So ist "Under Defeat" ab 5. Dezember für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung. Dieser stimmt uns nochmal über eine Minute lang mit flotten Gameplay-Sequenzen auf den Titel ein.

In "Under Defeat" übernehmen wir die Kontrolle über einen Hubschrauber. Das Gameplay ähnelt dabei den frühen Toaplan-Spielen wie etwa "Twin Cobra". Es verwendet 3D-Grafiken und eine dezent angewinkelte Perspektive, um dem Titel mehr Tiefe zu verleihen als die meisten anderen Genrevertreter. Der Hubschrauber von uns kann sich in acht Richtungen bewegen, seine Bewegungsgeschwindigkeit ist jedoch an die Scrollgeschwindigkeit der Stage gebunden.