Under Defeat verspätet sich

Im letzten Moment haben Clear River Games und G.Rev den Release von "Under Defeat" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Shoot'em-Up nämlich bereits erhältlich sein.

Ein neues Releasefenster für "Under Defeat" hat man aber gleichzeitig auch parat. Demnach ist es nun irgendwann im ersten Quartal 2025 soweit.

In "Under Defeat" übernehmen wir die Kontrolle über einen Hubschrauber. Das Gameplay ähnelt dabei den frühen Toaplan-Spielen wie etwa "Twin Cobra". Es verwendet 3D-Grafiken und eine dezent angewinkelte Perspektive, um dem Titel mehr Tiefe zu verleihen als die meisten anderen Genrevertreter. Der Hubschrauber von uns kann sich in acht Richtungen bewegen, seine Bewegungsgeschwindigkeit ist jedoch an die Scrollgeschwindigkeit der Stage gebunden.

"Under Defeat" ist für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.