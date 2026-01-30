Under The Island erscheint im Februar

Publisher Top Hat Studios und Entwickler Slime King Games haben einen Releasetermin für "Under The Island" verkündet. Demnach müssen wir uns nur noch bis zum nächsten Monat gedulden.

Konkret wird "Under The Island" ab 18. Februar erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Über technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen des 2D-Pixelart-Action-Rollenspiels wird gleichzeitig nichts gesagt.

Bereits jetzt gibt es einen Release Date Trailer zu "Under The Island" zu sehen. Darin werden wir hauptsächlich mit flotten Gameplaysequenzen auf den Titel eingestimmt.

"Under The Island" war im März 2021 vorgestellt worden.