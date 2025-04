Underdogs (PSVR2) mit kostenlosem Update

Perp Games gab gestern die Veröffentlichung des "Rampage"-Updates für ihren intensiven, physikbasierten Mech-Brawler "Underdogs" bekannt, das nun weltweit für PlayStation VR2-Spieler verfügbar ist.

Bereitet euch auf eine immersive Welle brutaler Mech-gegen-Mech-Action vor, die euch in eine neue Arena wirft, in der endlose Wellen feindlicher Mechs und Bots im Rampage-Modus warten. Passt eure ultimative Kriegsmaschine mit über 130 Waffen und Erweiterungen an, nehmt an uneingeschränkten Kämpfen mit einem neuen, optimierten Level- und Upgrade-System teil und kämpft um die globale Vorherrschaft, um euch euren Platz in den globalen Bestenlisten zu sichern. Wöchentliche, zufällig generierte Durchläufe bieten neue Herausforderungen, und der neue Streak-Zähler verfolgt eure Zerstörungsserie!

Das Rampage-Update zu "Underdogs" ist seit dem 24. April, für PSVR2-Spieler weltweit kostenlos erhältlich.