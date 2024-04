BeardedBrothers.Games hat einen frischen Gameplay-Trailer zu "Underground Garage" veröffentlicht. Dieser bietet neue Einblicke, die wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten wollen.

Hier tauchen wir ein in die realistische Simulation des täglichen Lebens eines Automechanikers. Bei "Underground Garage" handelt es sich nämlich um einen Automechaniker-Simulator mit einer düsteren Geschichte. Wir reparieren und passen darin Maschinen an, entwickeln unsere Fähigkeiten und erweitern unsere Werkstatt. Klingt also nach einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Konzept.

"Underground Garage" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber einen konkreten Releasetermin gibt es noch nicht.