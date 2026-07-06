Undergrounded kommt auch für Switch

Die beiden Publisher Aksys Games und room6 kündigen zusammen mit Entwickler Game Studio eine Switch-Umsetzung von "Undergrounded" an. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

Demnach wird "Undergrounded" irgendwann im Herbst auch für Nintendos erste Hybridkonsole erhältlich sein, wobei ein genauer Termin natürlich noch folgt. Unklar ist bisher, ob inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Fassungen bestehen. Ob noch weitere Konsolen, wie etwa PS5 oder Xbox Series X, mit einer Portierung des Puzzle-Adventures bedacht werden, wurde ebenfalls noch nicht gesagt.

Einen ersten Trailer zur kommenden Switch-Fassung von "Undergrounded" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin widmet man sich unter anderem der Spielwelt und der Story.

"Undergrounded" erschien am 3. Juli für den PC.