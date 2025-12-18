Intense gibt bekannt, dass "Underward" auch für Switch 2 erscheinen wird. Die Umsetzung für Nintendos aktuelle Hybridkonsole wird schon heute verfügbar sein.

Demnach wird die Switch-2-Portierung von "Underward" mit dem im September veröffentlichten Version-2.0-Update "LASTBOSS, Genius Gyaru Doctor" veröffentlicht und auch Crossplay-Unterstützung bieten. Da über inhaltliche Unterschiede zu den anderen Versionen nichts gesagt wurde, gehen wir von einer originalgetreuen Umsetzung aus.

Den Launchtrailer zur Switch-2-Version von "Underward" können wir uns ebenfalls ansehen. Er stimmt uns 46 Sekunden lang hauptsächlich mit In-Game-Sequenzen auf den Koop-Horrortitel ein.

"Underward" erschien am 5. Februar für den PC. Die PS5-Umsetzung folgte am 23. Juni.