Undisputed: Eine Million Kopien verkauft

Zwei Wochen nach dem Release von "Undisputed" hat das Boxspiel einen beachtlichen Meilenstein erreicht. Das von den Brüdern Ash und Asad Habib gegründete unabhängige Studio Steel City Interactive mischt somit bei "den Grossen" mit.

"Undisputed" ist das erste Spiel nach rund 13 Jahren, in dem echte Boxer anzutreffen sind. Das letzte Spiel dieser Art war nämlich "EA Sports Fight Night Champion" aus dem Jahr 2011. Jeder Sportler muss individuell die Einwilligung geben, was die Entwicklung dementsprechend kompliziert und Überzeugungsarbeit erfordert. Ash und Asad Habib brachten sich sämtliche Aspekte der Videospielentwicklung selbst bei, eigenen Angaben zufolge durch Videotutorials, "googeln" und co. Im Vorfeld der Gründung von Steel City Interactive wurde der Job gekündigt.

