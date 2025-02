UNDYING bald für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch

Publisher Skystone Games und Entwicklerstudio Vanimals kündigen den Release von "UNDYING" auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch für den 11. Februar an. Ursprünglich im Oktober 2021 als Early Access für PC an den Start gegangen, folgte der volle Release im Dezember 2023. Während Nintendo Switchler in Japan bereits im Juli 2024 auf den Genuss kamen, kommt nun auch der Release in anderen Regionen.

Über UNDYING

"Mitten in der Zombie-Apokalypse und mit der Zeit knapp, wird Anling nichts unversucht lassen, um sicherzustellen, dass ihr Sohn Cody in Sicherheit ist. Sie erträgt zahllose Gefahren, einschliesslich der Zombie-Infektion, die beginnt, ihren Körper zu übernehmen, ganz zu schweigen davon, Cody beizubringen, wie er in ihrer harten neuen Realität überleben kann.

Wenn Anling und Cody die Welt erkunden, werden sie auf eine Vielzahl von Charakteren treffen, die einzigartige Herausforderungen darstellen. Wie Anling und Cody mit jedem umgehen, bestimmt ihre Schicksale. Einige mögen sterben, einige mögen leben, und einige mögen zu eisernen Verbündeten oder sogar zu Erzfeinden werden. Wird die Menschheit wirklich triumphieren?

Dein Weg, deine Entscheidungen, deine Geschichte!

Da alle versuchen zu überleben, kann es verheerende Folgen haben, anderen zu helfen oder nicht. Jeder hat seine Geheimnisse, was die Frage aufwirft... Wem kann man wirklich vertrauen? Jede Entscheidung, die du triffst, verändert den Ausgang deiner Geschichte. Wie wird dein Ende aussehen?

Handwerk 1.0 - Mittel zum Überleben!

Es ist kein Überlebensspiel, wenn es kein Handwerk gibt, und jetzt, mit so vielen Dingen, die hergestellt und verbessert werden können, fragt man sich, ob es überhaupt genug Ressourcen geben wird!

Wie du das Handwerkssystem nutzt, wird bestimmen, ob du überlebst oder nicht und wie einfach es sein wird.

Die Welt ist voller Dungeons, Geschichten und Beute!

Hast du wirklich gedacht, wir würden David Brevik (den Godfather von Diablo) nicht dazu holen, Dungeons zu entwerfen und sicherzustellen, dass das Plündern befriedigend ist?

Jedes Mal, wenn du ein Spiel von Undying startest, wirst du nie wissen, wie die Karte vor deinen Augen angelegt wird. Die 14 Hauptorte werden über die Karte in verschiedenen Layouts verteilt sein, während die anderen "Unsicheren Gebiete" mit zufälligen Ereignissen gefüllt sind, die deine Pläne schnell ändern können. Wirst du einem undankbaren Überlebenden helfen; was ist mit einer Gruppe, die von Zombies umgeben ist? Du weisst nie, auf wen du auf deiner Reise stossen wirst, jeder mit seiner eigenen Geschichte.

Wichtige neue Funktionen für 1.0 und andere Überarbeitete (Mit weiteren nach der Veröffentlichung)