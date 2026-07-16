Unfrost angekündigt

Entwickler Nord Unit kündigt mit "Unfrost" sein aktuelles Projekt an. Nähere Informationen dazu hat man auch parat.

Bei "Unfrost" handelt es sich Koop-Ego-Shooter mit Horrorelementen. Wir durchqueren darin die Antarktis, um uralte Wesen zu jagen, welche als Riftborne bekannt sind, müssen Hinweise suchen, den rauen und eisigen Wetterbedingungen trotzen und rechtzeitig einen Atomschlag vorbereiten, um zu entkommen. Für genügend Spannung dürfte also gesorgt sein.

Einen ersten Trailer zu "Unfrost" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin bringt man uns über eine Minute lang unter anderem die Atmosphäre des Spiels näher und zeigt natürlich auch dazu passende Gameplaysequenzen.

"Unfrost" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Termin.