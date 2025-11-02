UnGodly: Mobile Release für erstes Quartal 2026 festgelegt

Wie das unabhängige Studio Azra Games verkündet, soll das Dark-Fantasy-RPG "UnGodly" 2026 für Mobile auf Android und iOS erscheinen. Später, aber noch im selben Jahr, soll der Release dann auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erweitert werden. Bisher gab es lediglich einen Soft-Launch des PvE-Titels mit offener Spielwelt in den Ländern Neuseeland, Australien und Kanada. Hier seht ihr den aktuellen Trailer zu "UnGodly", welches sich auf die Fahne schreibt, eine Brücke zwischen Mobile- und Konsolen- beziehungsweise PC-Erlebnissen zu schaffen:

Über UnGodly

"In einer sterbenden Welt, in der die Götter ermordet wurden und die Leere alles verschlingt, was bleibt, führst du eine Gruppe gebrochener Helden, die als Primals bekannt sind. Sie sind Krieger göttlicher Blutlinien, erweckt durch Trauma und vereint durch einen gemeinsamen Zweck.

EINE DÜSTERE UND REIFE FANTASY

Tarsea ist ein Reich verdorbener Schönheit, in dem die letzten Überlebenden gefallener Imperien im Chaos nach Bedeutung suchen. Die Krumme Krone presst das Volk aus, um sich zu bereichern, der Lichttempel verwandelt Lust in Opfer, und die Dämmerungssonne betet die Vernichtung an. Reise durch diese zerbrochenen Domänen, von Spielhöllen auf sterbenden Städten über hexenverseuchte Sümpfe bis zu marmornen Hallen der Ketzerei. Begegne Fraktionen, die die schlimmsten menschlichen Instinkte verkörpern, und finde seltene Momente von Erlösung.

BRUTALER ECHTZEITKAMPF

Der Kampf in UnGodly ist schnell, präzise und gnadenlos. Befehle vier Primals gleichzeitig und wechsle nahtlos zwischen ihnen, um elementare Kräfte zu kombinieren und Feinde in filmreifen Duellen zu vernichten. Jeder Schlag hat Gewicht, jede Ausweichbewegung ist eine Entscheidung, und jeder Sieg muss verdient werden. Hier gibt es keine leeren Kämpfe, nur den Zusammenprall von Macht und Widerstand in einer Welt, die dich tot sehen will.

SAMMLE, BAUE UND FÜHRE DEINE PRIMALS

Rekrutiere mächtige Primals, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, Elementen und Kampfstilen. Baue dein Team auf und passe es an, um deine bevorzugte Spielweise zu unterstützen – ob präzise taktische Kontrolle oder völlige elementare Zerstörung. Wechsle deine Helden in Echtzeit, experimentiere mit Kombinationen und entdecke Synergien, die jeden Kampf zu einer Demonstration von Können und Strategie machen. Stärke dein Team durch Aufwertungen, Ausrüstung und Meisterung, um neue Ebenen an Tiefe freizuschalten und mit jedem Gefecht die volle Kraft deiner Gruppe zu entfesseln.

EIN NEUES SYSTEM DER AFFINITÄT

Das Affinitätssystem verwandelt Vertrauen in Stärke. Wenn zwei Primals Seite an Seite kämpfen, vertieft sich ihre Bindung und schaltet neue Angriffe, Dialoge und emotionale Enthüllungen frei. Manche Beziehungen werden zu Freundschaften, andere zu Rivalitäten oder zu etwas weit Komplexerem. Mit der Zeit formen diese Bindungen dein Team neu und offenbaren, wer diese Helden wirklich sind – und was sie gemeinsam werden können.

EIN TÄGLICHES DÜSTERES ABENTEUER

UnGodly ist geschaffen für Spieler, die eine Welt suchen, zu der es sich lohnt zurückzukehren. Kurze, aber bedeutungsvolle Spielsitzungen verbinden Erkundung, Geschichte und Strategie in einem befriedigenden täglichen Rhythmus. Unter der Gewalt liegt ein Ziel, und unter den Ruinen glimmt ein Funke Hoffnung.

Betritt die Welt von UnGodly, das Dark-Fantasy-RPG, das sich daran erinnert, warum Rollenspiele einst so wichtig waren."