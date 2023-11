Entlassungen und Niederlassungsschliessungen bei Unity

Unity hat inzwischen offiziell bestätigt, dass es auch bei ihnen zu Entlassungen und Niederlassungsschliessungen kommen wird. Konkrete Zahlen liegen bereits vor.

So ist die Entlassung von 265 Mitarbeitern beschlossen, was 3,8 Prozent der weltweiten Belegschaft entspricht. Besagte Massnahme steht in Verbindung mit der Aufkündigung einer Vereinbarung über Dienstleistungen mit Weta FX. Der Vertrag zur Übernahme von deren Technologieabteilung war erst im Dezember 2021 abgeschlossen worden. Nun sind strukturelle Änderungen und die Einstellung einiger Produkte angedacht.

Zudem sollen Niederlassungen an 14 Orten, etwa auch Berlin und Singapur, geschlossen werden. Für die übrigen Standorte, wie zum Beispiel San Francisco und Bellevue, sind Verkleinerungen geplant.