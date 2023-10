Führungswechsel bei Unity

Bei Unity rumort es weiter: Nun gibt man bekannt, dass Präsident, CEO und Chairman John Riccitiello zurückgetreten ist. Die freigewordenen Posten sind bereits neu besetzt.

Demnach wurde James M. Whitehurst nun zum Interim Chief Executive Officer, Präsident und Mitglied des Vorstands ernannt. Roelof Botha, Lead Independent Director des Unity Board ist ab jetzt Vorsitzender. Riccitello fungiert weiterhin als Berater, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Ein Statement von Roelof Botha, dem neuen Vorsitzenden gibt es auch:

"Die Arbeit mit Unity unter Johns Führung war einer der Höhepunkte meiner Karriere. John trat 2013 in den Vorstand von Unity ein und übernahm 2014 die Leitung des Unternehmens in einer Zeit, in der wir vor grossen Herausforderungen standen. John hat Unity in den letzten fast 10 Jahren zu einem unglaublichen Wachstum verholfen, indem er uns bei der Umstellung von einer unbefristeten Lizenz auf ein Abonnementmodell unterstützt hat, Entwicklern die Monetarisierung ermöglichte, weitere Spieleservices für unsere Entwickler-Community aufbaute, uns durch einen Börsengang führte und uns als Vorreiter in der Entwickler-Community positionierte. Ohne den Einfluss seiner Beiträge wäre Unity nicht da, wo es heute ist. Ich freue mich weiterhin auf die Zukunft von Unity."