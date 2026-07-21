Unity 7: Spiele-Engine für 2027 angekündigt

Im Rahmen der Unite Seoul-Konferenz in Südkorea hat Unity Technologies mit der Unity 7 eine neue Generation seiner Spiele-Engine in Aussicht gestellt. Sie wird im ersten Quartal 2027 verfügbar sein.

Erste Details hat man auch verraten. Eine erste Beta-Phase für Unity 7 beginnt demnach schon im Dezember. Unity 7 baut direkt auf der Architektur von Unity 6 auf, weshalb Entwickler ihre Projekte ohne kompletten Neuaufbau oder Wechsel der Programmiersprache übertragen können.

Unity will damit eventuelle Kompatibilitätsprobleme bei der Umstellung reduzieren. Die Engine verwendet künftig CoreCLR als Standard für das Skripting, was etwa schnellere Startzeiten im Play Mode und eine beschleunigte Shader-Kompilierung ermöglichen sollte.

Zudem führt Unity 7 frische Rendering-Technologien wie Surface Cache GI für realistischere Beleuchtung sowie KI-gestützte Optimierungswerkzeuge ein. Eine neue Kommandozeilenschnittstelle und öffentliche API sollen ausserdem die Zusammenarbeit erleichtern. Zusätzlich integriert Unity Tools für Direktvertrieb, Webshops und Produktverwaltung.