Universe for Sale auch für Konsole, iOS & Android

Publisher Akupara Games und Entwickler Tmesis Studio kündigen Umsetzungen von "Universe for Sale" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS und Android an. Der Release ist dabei noch für diesen Monat angedacht.

Demnach ist "Universe for Sale" ab 19. Dezember auch für die eingangs erwähnten Plattformen erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf die Portierungen ein.

Bei "Universe for Sale" handelt es sich um ein handgezeichnetes Abenteuerspiel, welches in den dichten Wolken des Jupiter spielt, wo intelligente Orang-Utans als Hafenarbeiter arbeiten und Kultisten ihnen das Fleisch von den Knochen ziehen, um Erleuchtung zu erlangen. Wir erforschen darin alle Ecken und Winkel einer baufälligen Kolonie auf Jupiter. In der malerischen Barackensiedlung, die sich rund um die verlassene Mine gebildet hat, gibt es Teehäuser, Kuriositätenläden und Mechanikerwerkstätten. Jedes neue Gesicht, ob Mensch, Affe, Skelett oder Roboter, hat eine individuelle Geschichte zu erzählen, während sie ihr Bestes tun, um den sauren Regen zu überleben.

"Universe for Sale" ist bereits seit 16. November 2023 für den PC erhältlich.