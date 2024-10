Unknown 9: Awakening - Der Launch Trailer

Bandai Namco gab bekannt, dass "Unknown 9: Awakening" erhältlich ist. Das Actionspiel, in dem Spielende als Protagonistin Haroona eine Geheimgesellschaft daran hindern, die Kontrolle über uraltes Wissen und das Schicksal der Menschheit zu erlangen, ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar.

"Unknown 9: Awakening" versetzt euch an den Anfang des 20. Jahrhunderts und führt sie auf die weltumspannende Mission, zu verhindern, dass die verborgenen Geheimnisse der Menschheit in die falschen Hände geraten. Die Schauspielerin Anya Chalotra verkörpert die Protagonistin Haroona und feiert damit ihren ersten Auftritt in einem Videospiel.

Das Spiel erzählt die Geschichte der jungen Quaestorin Haroona, die mit der Fähigkeit geboren wurde, in den Bruch einzutauchen – eine mysteriöse Dimension, die sich mit unserer Welt überschneidet. Auf der Suche nach verlorenem Wissen lernt sie, diese Macht zu beherrschen und in unserer Welt anzuwenden. Doch ihre Kräfte bleiben nicht unbemerkt und Haroona wird schnell zum Ziel der Aufsteiger, einer Splittergruppe der geheimen Leap Year Society, welche den Bruch nutzen wollen, um den Lauf der Menschheitsgeschichte zu verändern.

Das Meistern von Haroonas Schatten-Fähigkeiten ist der Schlüssel, um die Aufsteiger zu besiegen, die für die Ermordung ihrer Mentorin verantwortlich sind. Spielende können ihre Feinde aus den Schatten angreifen, in Nahkämpfe verwickeln oder durch die Schattenspringen-Fähigkeit die Kontrolle über sie übernehmen und sie gegeneinander ausspielen. Diese Fähigkeiten bieten ausserdem verschiedene Möglichkeiten Angriffen auszuweichen, sich vor Kugeln zu schützen, Energien einzusetzen und kreative Kampfkombinationen auszuführen.

"Unknown 9: Awakening" ist ein zentraler Einstiegspunkt in das narrative Universum von "Unknown 9", das aus eigenständigen, aber miteinander verbundenen Geschichten besteht, die in Webserien, Comics, Podcasts, Romanen und mehr erzählt werden. Spielende können ihre Erfahrung durch diese weiteren Abenteuer vertiefen und dabei zahlreiche Verbindungen, Anspielungen und Geheimnisse entdecken.