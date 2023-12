Releasefenster von Unknown 9: Awakening bekannt?

"Unknown 9: Awakening" sollte eigentlich schon im Jahr 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen, was dann jedoch nicht geschah. Jetzt gibt es einen ersten Hinweis auf ein neues Releasefenster und dieser macht Hoffnung.

So ist einem aktuellen Eintrag beim Singapore Rating Classification Board zu entnehmen, dass "Unknown 9: Awakening" im Laufe des nächsten Jahres für PS4 und PS5 veröffentlicht wird. Die anderen Fassungen werden nicht erwähnt, aber das muss kein Grund zur Sorge sein.

Über Unknown 9: Awakening

Haroona wuchs in den Strassen von Kalkutta auf und wird von Visionen ihres eigenen Todes verfolgt. Sie besitzt die Fähigkeit, das Ungesehene und Unsichtbare zu manipulieren, was sie zunächst nicht versteht. Doch schon bald tritt ein Mentor in ihr Leben, welcher Haroona hilft, ihre Gabe zu meistern und ihr zeigt, wie sie sich Zugang zu der versteckten Dimension namens The Fold verschafft. Somit beginnt ihre Reise, um die Rätsel, welche diese neue Welt umgeben, zu lösen.

"Unknown 9: Awakening" war im August 2020 angekündigt worden.