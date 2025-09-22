Unpetrified: Echoes of Nature hat einen Erscheinungstermin

Entwickler Dreamhunt Studio aus Bern hat einen Erscheinungstermin für "Unpetrified: Echoes of Nature" verkündet. Demnach ist es im November endlich soweit.

Konkret ist "Unpetrified: Echoes of Nature" ab 11. November für den PC erhältlich. Weitere Umsetzungen des Adventures sind offenbar erstmal nicht angedacht.

Begleitend bekommen wir schon jetzt einen Release Date Trailer zu "Unpetrified: Echoes of Nature" gezeigt. Dieser stimmt uns primär auf die Story ein. Einblicke in einige Puzzles gibt es ebenfalls. Bunte Bilder von der Spielwelt runden das Material gelungen ab.

Bereits im Jahr 2023 hatte eine Crowdfunding-Kampagne für "Unpetrified: Echoes of Nature" stattgefunden.