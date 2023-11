Unrailed 2: Back on Track angekündigt

Im Rahmen der heutigen PC Gaming Show hat das unabhängige Entwicklungsstudio Indoor Astronaut bekannt gegeben, dass die Fortsetzung ihres Koop-Hits "Unrailed!" - "Unrailed 2: Back on Track" - kommendes Jahr im Steam Early Access erscheinen wird.

Spieler werden im chaotischen Online- und Lokalen-Koop Ressourcen einsammeln, Schienen verlegen, Züge verbessern und die Herausforderungen auf dem Weg zum nächsten Bahnhof überwinden - oder aber nicht, was zu herrlich chaotischen Situationen führt. Jede Reise durch die verschiedenen Biome des Spiels ist dank prozedural generierter Karten einzigartig. Zudem können Spieler dank des Terrain Conductor Tools nun auch selbst Karten erstellen und sich gegenseitig mit den Eigenkreationen herausfordern.

In "Unrailed 2: Back on Track" können Spieler ihre Züge und Charaktere auf verschiedene Arten personalisieren, sodass keine Expedition der anderen gleicht. Während der Zug unaufhaltsam vorwärts rollt könnt ihr euch das Leben mit hilfreichen Wagons - wie dem Kanonenwagen, der Bauteile über die Karte zu euren Mitspieler verschiessen kann - vereinfachen. Oder ihr automatisiert den ganzen Prozess mit nützlichen, aber kostenintensiven Fliessbändern. Fährt euch der Zug immer vor der Nase davon? Eine Erhöhung der Stamina ermöglicht euch längere Sprints, die in brenzligen Situationen spielentscheidend sein können - oder aber ihr lernt Gegenstände quer über die Karte zu schmeissen, das spart ebenfalls Zeit.

Spieler können die weitläufige Welt und ihre unterschiedlichen Biome frei erkunden und neue Startpunkte für die lustige Bahnfahrt freischalten. Zudem bleiben einige Upgrades dauerhaft erhalten, sodass jeder verlorene Zug auch die Chance beinhaltet, beim nächsten Mal weiterzukommen. "Unrailed 2: Back on Trac"k erscheint 2024 im Steam Early Access.