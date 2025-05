Unrailed 2: Chaos voraus!

Ingenieure aufgepasst! Indoor Astronaut hat heute einige aufregende neue Updates für das chaotische Koop-Eisenbahnbauspiel "Unrailed 2: Back On Track" angekündigt: Ein brandneues Biom steht den Spielenden zum Erkunden zur Verfügung und bringt einen neuen NPC sowie Waggon mit sich. Und damit nicht genug: Die Crewmates von "Among Us" sind dank Innersloth offiziell auf den Zug aufgesprungen und seit heute spielbar!

Das neue Biom, Loco Labyrinth, ist so verrückt, wie es klingt. Mit wackelnden Bergen und sich verschiebendem Gelände müssen die Spielenden jetzt noch mehr Einsatz zeigen, um ihre Schienen zu verlegen. Das Update bringt ausserdem eine Überarbeitung einiger bestehender Waggons, ein verbessertes Balancing und zahlreiche Fehlerkorrekturen, um sicherzustellen, dass die Schienenbau-Abenteuer der Spielenden reibungsloser denn je verlaufen! Zu den neuen Features gehören: