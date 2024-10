Unrailed 2 Teil des Next Fests

Chaotische Lokführer, bald ist es Zeit, euer Talent im wunderbar chaotischen Koop-Aufbauspiel "Unrailed 2: Back on Track" unter Beweis zu stellen, da der Zug am Montag, dem 14. Oktober, als Teil des Next Fests in Steam einfahren wird! In "Unrailed 2" geht es darum, als Team gemeinsam Schienen zu verlegen, Hindernisse zu räumen – und sogar Bosskämpfe gegen riesige Lokomotiven zu bestehen – und das alles schnell genug, damit der unaufhaltsam ratternde Zug nicht entgleist.

Die Demo zum Steam Next Fest, die bis zum 22. Oktober spielbar sein wird, gibt Spielern die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen und den Zug durch zwei verschiedene Biome in den Modi "Endlos" und "Versus" zu manövrieren. Glaubt ihr, ihr habt das Zeug dazu? Dann schnappt euch eure Crew und findet es heraus.

In "Unrailed 2: Back on Track" könnt ihr euren Zug und Charaktere auf verschiedene Weise anpassen, sodass keine zwei Trips durch die prozedural generierten Landschaften jemals gleich sind. Während die Räder des Zuges weiterrollen, müsst ihr euch entscheiden: Kauft ihr Upgrades wie den Kanonenwagen, um hilfreiche Bauelemente zu euren wartenden Teamkameraden zu katapultieren, oder setzt ihr auf ein teures System aus Förderband-Transportern, um den Prozess zu automatisieren? Die Möglichkeiten sind endlos.

"Unrailed 2: Back on Track" startet am 7. November 2024 im Steam Early Access.