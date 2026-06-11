Unrailed 2 im Launch-Trailer

Das Multiplayer-Chaos rollt an! Das langerwartete Couch-Koop- und Eisenbahnbau-Game "Unrailed 2: Back on Track" startet heute auf PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.

"Unrailed 2" ist das zweite Spiel des Schweizer Indie-Entwicklers Indoor Astronaut und die Fortsetzung des hektischen Fanlieblings "Unrailed" (2020). Es baut die preisgekrönte Formel des ersten Teils weiter aus und liefert ein chaotisches, urkomisches Abenteuer, das für Fans von Couch-Koops zur Endstation aller Wünsche wird.

In diesem rasanten Koop-Multiplayer mit chaotischen und Team-Elementen müssen Spieler gemeinsam Schienen legen, um ihren Zug durch immer neue, prozedural generierte Welten fahren zu lassen.

Egal ob beim wilden Herumwerfen von Items auf der Karte oder beim hektischen Hin- und Herflitzen, das Ziel ist immer gleich: Der Zug darf nicht entgleisen! Doch selbst wenn, keine Sorge. Jedes Scheitern bietet die Chance, mit neuen Fähigkeiten und Vorteilen auf die Strecke zurückzukehren … und von da an sind die Möglichkeiten endlos.

Mit dem Ende der Early Access auf Steam erwartet die Spieler ausserdem ein brandneues siebtes Biom: die Underground Unit. Dieses geheime Labor der United Rail Division steckt voller Laserbarrieren, versteckter Schalter und einem tödlichen neuen Boss: dem schwebenden "Kopf" der United Rail Division. Dieser schwebende Kopf, offiziell "Die administrative Intelligenz der United Railway Division", ist schwer zu finden und noch schwerer zu besiegen und stellt die ultimative Herausforderung für alle dar, die ihren Zug auf Kurs halten wollen.

Diese neuen Features ergänzen zahlreiche Updates, die während des Early Access hinzugefügt wurden. In dieser Zeit hat Indoor Astronaut das Spiel kontinuierlich mit neuen Inhalten und Verbesserungen erweitert, damit die Spieler "Unrailed 2" genau so spielen können, wie sie möchten.

Dadurch stehen nun weitere Spielmodi zur Verfügung, darunter der Classic-Modus für das ursprüngliche "Unrailed"-Erlebnis sowie die Modi Time Attack, Sandbox und Versus als ultimative Herausforderung für acht Spieler.

Hinzu kommen zahlreiche neue Skins, darunter der Crewmate aus "Among Us", die heldenhafte Katze aus "Cat Quest III", Tchia aus "Tchia" sowie drei zusätzliche Biome.

"Unrailed 2: Back on Track" ist ab sofort für Steam, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 erhältlich.