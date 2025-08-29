Unrailed 2: Back on Track - Neue Modi und Inhalte

Das chaotische Schweizer Eisenbahnbauspiel "Unrailed 2: Back on Track" bringt frischen Wind und erweitert die einzigartige Herausforderung, einen unaufhaltsamen, tuckernden Zug zu warten – und ihr braucht nicht einmal ein Ticket, um die Inhalte selbst auszuprobieren!

Willkommen an Bord: Entwicklungsstudio Indoor Astronaut lädt euch zu einem kostenloses Wochenende für den PC ein. Steigt auf und spielt "Unrailed 2: Back on Track" set gestern bis zum 1. September. Findet selbst heraus, warum dieses verrückte Gleis-Abenteuer längst zu einem festen Bestandteil jedes Spieleabends geworden ist.

Die erst gerade veröffentlichten Zusätze des Updates enthalten: