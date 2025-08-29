Unrailed 2: Back on Track - Neue Modi und Inhalte

Das chaotische Schweizer Eisenbahnbauspiel "Unrailed 2: Back on Track" bringt frischen Wind und erweitert die einzigartige Herausforderung, einen unaufhaltsamen, tuckernden Zug zu warten – und ihr braucht nicht einmal ein Ticket, um die Inhalte selbst auszuprobieren!
Willkommen an Bord: Entwicklungsstudio Indoor Astronaut lädt euch zu einem kostenloses Wochenende für den PC ein. Steigt auf und spielt "Unrailed 2: Back on Track" set gestern bis zum 1. September. Findet selbst heraus, warum dieses verrückte Gleis-Abenteuer längst zu einem festen Bestandteil jedes Spieleabends geworden ist.
Die erst gerade veröffentlichten Zusätze des Updates enthalten:
- Sandbox-Modus: Passt alles euren Wünschen an, von der Anzahl der Spieler*innen (bis zu acht) über die Gefahren, die euch bevorstehen bis hin zur Gesamtlänge eurer Session. Ob ihr euch eine entspannte Fahrt oder eine nervenaufreibende Strecke wünscht: Euer bevorzugter Reisestil ist nur wenige Anpassungen entfernt.
- Klassischer Modus: Geniesst eine vereinfachte, fokussierte Herausforderung, bei der ihr Strecken so weit wie möglich bauen müsst, ohne euch mit der Komplexität der Upgrades oder lästigen Bosskämpfen rumzuschlagen.
- Zwei neue spielbare Charaktere: Baut eine biberstarke Freundschaft mit Bernd dem Biber auf oder bleibt an dem niedlichen neuen Kaktus namens Spike hängen.
- Neue Fähigkeiten verleihende Cartridges: Fügt die Klauen-Kartusche eurer Ausrüstung hinzu, um Werkzeuge aus der Ferne einzusammeln oder stattet euch mit der Insta-Hit-Kartusche aus, um um NPCs mit etwas Glück direkt ins Jenseits zu befördern.
- Neu aufgelegte klassische Songs: Pfeift bei der Arbeit zu vier neu interpretierten Songs aus dem Original-Soundtrack von "Unrailed" und geniesst nostalgische Melodien, während ihr die Schienen verlegt.