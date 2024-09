Unrailed 2: Back on Track - Open-Beta-Wochenende angekündigt

Der unabhängige Entwickler Indoor Astronaut kündigte heute in einem neuen Trailer an, dass die Fans bald am All Aboard! Open-Beta-Wochenende für das wilde Koop-Spiel "Unrailed 2: Back on Track" teilnehmen können, das vom 20. bis 23. September 2024 stattfindet - bevor es dann später in diesem Jahr via Steam Early Access veröffentlicht wird.

Während des bevorstehenden Open-Beta-Wochenendes könnt ihr alleine oder mit bis zu drei anderen Teilnehmern ein Abenteuer abseits der Gleise in zwei der einzigartigen und gefährlichen Biome des Spiels erleben. Ihr könnt zudem einen ersten Blick auf einige der brandneuen Charakter- und Lokomotiv-Anpassungsoptionen werfen, die im vollständigen Spiel zur Verfügung stehen - während ihr euer Bestes gebt, um Ressourcen zu sammeln, Gleise zu bauen, neue Upgrades zu erhalten und die verrückten Herausforderungen der wilden Welt zu meistern. Und um den nächsten Bahnhof zu erreichen oder zu riskieren, ein zu einem totalen Zugwrack zu werden!

Das offene Beta-Wochenende bietet euch einen ersten Blick auf eine aufregende Neuerung in der Serie - die Endgegner! Um am kommenden All Aboard! Open-Beta-Wochenende auf Steam teilzunehmen, das vom 20. bis 23. September 2024 stattfindet, müssen sich Fans über die Website des Spiels für den offiziellen Newsletter von "Unrailed 2: Back on Track" anmelden.