Unrailed 2: Back on Track auf der Zielgeraden

Das Schienenbauspiel mit dem kontrollierten Chaos fährt in Kürze im Zielbahnhof ein. Nächster Halt: Die Veröffentlichung! "Unrailed 2: Back on Track", das rasante Couch-Koop-Schienenbauspiel von Indoor Astronaut, erscheint am 11. Juni.

"Unrailed 2" liefert rasante kooperative Multiplayer-Action, bei der die Spieler zusammenarbeiten müssen, um ihre Züge in prozedural generierten Welten am Laufen zu halten. In sechs verschiedenen Biomen und gegen unterschiedliche Bosse geht es darum, die Züge auf der Schiene zu halten.

Mit freischaltbaren Upgrades für Züge und Spieler, von der Community erstellten Karten sowie Zeit-, Sandbox- und Versus-Spielmodus für acht Spieler ist Unrailed 2 genau das Richtige für alle, die chaotisches Couch-Koop suchen – egal, ob sie neu einsteigen oder bereits Veteranen der Schiene sind.

"Unrailed 2: Back on Track" erscheint am 11. Juni für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC. Eine kostenlose Demo ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar.