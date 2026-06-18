Unreal Engine 6: Konkrete Pläne vorgestellt

Epic Games hat jetzt zum ersten Mal konkrete Pläne für die Unreal Engine 6 vorgestellt. Dabei wurde unter andrem ein klarer Zeitrahmen bis zur ersten Testversion definiert.

Demnach soll die Early-Access-Version der Unreal Engine 6 Ende 2027 erscheinen. Epic Games sieht diese nicht als blosses Update von Unreal Engine 5, sondern als gemeinsame Plattform, welche die bisherige Entwicklungsreihe der Unreal Engine 5 und den Unreal Editor für "Fortnite" in einem System bündelt.

Im Zentrum stehen dabei drei zentrale Schwerpunkte: Erstens baut man mit Verse ein neues Programmiermodell für Gameplay auf. Dazu kommt mit Scene Graph ein Framework, welches grosse, dauerhafte Welten und Live-Service-Strukturen besser unterstützen soll. Epic will damit komplexe Mehrspieler- und Persistenzsysteme vereinfachen und erreichen, dass sich Verse-basierte Projekte über mehrere Server skalieren lassen, ohne dass Entwickler einen umfangreichen Netzwerkkode schreiben müssen.

Zweitens will Epic die Interoperabilität zwischen Titeln und Ökosystemen ausbauen. Inhalte, Code und digitale Wirtschaftssysteme sollen in Zukunft besser übertragbar sein. Als frühes Beispiel nennt man "Fortnite"-Kosmetik, welche in offene UE6-Module überführt werden soll, damit sich kompatible Gegenstände zwischen verbundenen Angeboten nutzen lassen.

Drittens rückt künstliche Intelligenz in den Fokus des Entwicklungsprozesses. Epic plant demnach Unterstützung für grosse Sprachmodelle und generative KI über das MCP-Protokoll, etwa für Werkzeuge wie Claude, Gemini und Codex. Die Technik soll zeitintensive Aufgaben wie zum Beispiel Levelaufbau, Rigging, Partikeleffekte, Lichtanpassungen und Code-Arbeit beschleunigen. Intern nutzt Epic solche Prozesse schon bei Tests, Analyse, Fehlerbehebung und Tool-Entwicklung.

Für Studios mit Unreal Engine 5 soll der Übergang stets möglich bleiben. Bestehende Systeme wie Actors und Blueprints bleiben dabei zunächst erhalten, bevor sie später ersetzt werden. Konvertierungswerkzeuge sind ebenfalls geplant. Epic hat schon eine öffentliche UE6-Entwicklungsbranch auf GitHub freigeschaltet. Vollständig erscheinen soll die Unreal Engine 6 laut Plan zwölf bis 18 Monate nach der Early-Access-Phase.

Die Unreal Engine 6 war Ende Mai mit einem ersten Teaser enthüllt worden.