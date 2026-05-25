Unreal Engine 6 enthüllt

Im Rahmen der diesjährigen Rocket League Championship Series wurde auch die Unreal Engine 6 erstmals vorgestellt. Der Autoballspass erstrahlte dadurch in völlig neuem Glanz.

Der zugehörige Teaser-Trailer zeigte dann schonmal, wie eine Partie "Rocket League" irgendwann aussehen könnte und gefiel mit einem bisher ungekannten Grad an Details und Lichteffekten. Nähere Informationen zu der kommenden Engine wurden noch nicht verraten, aber wir können uns in Zukunft garantiert auf zahlreiche schicke Videospiele freuen.

Der Vorgänger, also die Unreal Engine 5, wurde erstmals 2020 anlässlich der Markteinführung der PS5 und der Xbox Series X vorgestellt. Die eigentliche Veröffentlichung erfolgte dann am 5. April 2022.

"Rocket League" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.