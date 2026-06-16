Until Dawn 2 wohl schon länger in Entwicklung

Wie es aussieht, befindet sich "Until Dawn 2" wohl schon seit mehreren Jahren bei Firesprite in Entwicklung. Dafür wurden mittlerweile gleich mehrere Anzeichen gesichtet.

Demnach hat Schauspieler Dacre Montgomery jetzt in den sozialen Medien bestätigt, dass er bereits im Jahr 2022 zu "Until Dawn 2" dazugestossen ist. Dies würde auf eine bisherige Entwicklungszeit von mehr als vier Jahren hindeuten. Frühere Stellenanzeigen von Firesprite, ebenfalls aus dem Jahr 2022, haben entsprechende Spekulationen unterstützt. Da Sony Interactive Entertainment das Studio rund ein Jahr vorher übernahm, könnte die Vorproduktion theoretisch sogar schon vor nahezu fünf Jahren begonnen haben.

"Until Dawn 2" war bei der jüngsten State of Play-Ausgabe offiziell vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Until Dawn 2" erscheint im nächsten Jahr für PS5.