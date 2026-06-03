Until Dawn 2 enthüllt

Eigentlich war eine Fortsetzung von "Until Dawn" im Laufe der Jahre von allen Beteiligten eher ausgeschlossen worden. Während des gestrigen State of Play wurde dann aber doch überraschend "Until Dawn 2" für PS5 enthüllt.

In "Until Dawn 2" schliessen wir uns einem Team ehrgeiziger Geisterjäger an, welche auf einer abgelegenen Insel, auf der die schaurige Geschichte einer Frau von Dämonen und gespenstischen Phänomenen spukt, ihrem nächsten viralen Hit nachjagen. Als sich die Geschichte auf erschreckende Weise zu verwirklichen beginnt, muss die Gruppe gegen ihre Angst – und alles andere, was ihnen im Weg steht – ankämpfen, um lebend von der Insel zu kommen. Ihr Leben liegt in unseren Händen und jede Entscheidung zählt.

Einen ersten Trailer zu "Until Dawn 2" bekommen wir auch gezeigt. Darin macht man uns primär mit dem Setting und der Story vertraut. Mit einzelnen Charakteren des kommenden Horrortitels machen wir ebenfalls Bekanntschaft.

"Until Dawn 2" erscheint im nächsten Jahr für PS5.