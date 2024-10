Until Dawn: Weitere Hinweise für Nachfolger

Nachdem ein Nachfolger von "Until Dawn" jahrelang quasi als ausgeschlossen galt, mehren sich die Anzeichen dafür seit kurzem. So gab es zunächst nur einen vagen Teaser in der erweiterten Endsequenz, aber jetzt folgten eindeutig zweideutige Statements von zwei Schauspielern.

So sagte Hayden Panettiere in einem Interview, dass es mit dem Franchise weitergehen werde. Peter Stormare postete dagegen in einer Instagram-Story das Bild einer Zeitungstitelseite, welche die Frage aufwarf, ob mit dem Remake von "Until Dawn" ein Nachfolger bestätigt wurde. Auch wenn das alles natürlich noch keine offizielle Bestätigung ist, klingt es schonmal ziemlich gut.

In "Until Dawn" reisen acht Freunde zu einer abgelegenen Berghütte. Bald merken sie, dass sie nicht alleine sind. Man schlüpft in die Rollen der acht Charaktere und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Killers. Jede Entscheidung hat teils dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod sowie den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn ein Charakter stirbt, bleibt er für den Rest des Spiels tot.

In PAL-Gefilden ist "Until Dawn" seit 26. August 2015 exklusiv für PS4 erhältlich. PS5 und PC wurden am 4. Oktober bedient.