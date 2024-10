Bekommt Until Dawn einen Nachfolger?

Es könnte sein, dass irgendwann ein Nachfolger zu "Until Dawn" erscheint. Zumindest sind im Remake neue Szenen vorzufinden, die entsprechend interpretiert werden könnten.

Da wir hier nicht zu sehr spoilern wollen, schreiben wir nur, dass es im Remake von "Until Dawn" offenbar auch eine neue Endsequenz gibt. Diese deutet vielleicht einen Nachfolger an. Wer will, kann sie sich bei Reddit zu Gemüte führen. Bisher galt "The Quarry" immer als eine Art inoffizielles Sequel zu "Until Dawn", also warten wir am besten einfach mal ab.

In "Until Dawn" reisen acht Freunde zu einer abgelegenen Berghütte. Bald merken sie, dass sie nicht alleine sind. Man schlüpft in die Rollen der acht Charaktere und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Killers. Jede Entscheidung hat teils dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod sowie den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn ein Charakter stirbt, bleibt er für den Rest des Spiels tot.

In PAL-Gefilden ist "Until Dawn" seit 26. August 2015 exklusiv für PS4 erhältlich. PS5 und PC werden heute bedient.