Until Dawn: Downloadumfang der PS5-Version

Bereits in wenigen Tagen ist "Until Dawn" bekanntlich auch für PS5 und den PC erhältlich. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So vermeldet PlayStation Game Size, dass "Until Dawn" auf der PS5 genau 56,676 GB belegt. Das sind rund zehn GB mehr als die PS4-Fassung. Die PC-Umsetzung sollte sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

In "Until Dawn" reisen acht Freunde zu einer abgelegenen Berghütte. Bald merken sie, dass sie nicht alleine sind. Man schlüpft in die Rollen der acht Charaktere und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Killers. Jede Entscheidung hat teils dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod sowie den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn ein Charakter stirbt, bleibt er für den Rest des Spiels tot.

In PAL-Gefilden ist "Until Dawn" seit 26. August 2015 exklusiv für PS4 erhältlich. PS5 und PC werden am 4. Oktober bedient.