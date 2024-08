Until Dawn für PS5 und PC an Halloween

In diesem Jahr wird es noch vor Halloween richtig gruselig, denn heute wurde bekannt gegeben, dass die Neuauflage des Horrorspiels "Until Dawn" am 4. Oktober für PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

"Until Dawn" erschien ursprünglich im Jahr 2015 exklusiv für PlayStation 4 und wurde von Supermassive Games entwickelt. Die von Ballistic Moon umgesetzte Neuauflage wird viele Verbesserungen hinsichtlich Grafik, Präsentation, Gameplay und Umfang bieten.

Unter anderem dürfen sich Spieler auf einen überarbeiteten Prolog, neu verteilte sowie gänzliche neue Sammel-Totems, neue anpassbare Einstellungen für Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit, verbessertes Produktionsdesign und neue Mechaniken bei der Kamerasteuerung freuen. Zudem wurde auch die Kinematografie überarbeitet.

Die Neuauflage von "Until Dawn" wurde von Grund auf mit der Unreal Engine 5 entwickelt, wodurch der Titel in neuem, schaurigen Glanz erstrahlt. Beleuchtung, Charaktermodelle, Umgebungen, Requisiten und Animationen wurden angepasst, um für rundum modernen Grusel zu sorgen.