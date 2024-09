Until Dawn: Trailer zur PC-Fassung

Ballistic Moon zeigt einen neuen Trailer zur kommenden PC-Version von "Until Dawn". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns fast eineinhalb Minuten lang die Features der PC-Fassung von "Until Dawn" in bewegten Bildern aufgezeigt. Sequenzen aus dem Horrorspiel gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.

In "Until Dawn" reisen acht Freunde zu einer abgelegenen Berghütte. Bald merken sie, dass sie nicht alleine sind. Man schlüpft in die Rollen der acht Charaktere und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Killers. Jede Entscheidung hat teils dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod sowie den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn ein Charakter stirbt, bleibt er für den Rest des Spiels tot.

In PAL-Gefilden ist "Until Dawn" seit 26. August 2015 exklusiv für PS4 erhältlich. PS5 und PC werden am 4. Oktober bedient.