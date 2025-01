Until Dawn: Weltpremiere des Trailers

Für die Verfilmung zeichnen, wie schon bei den Umsetzungen von "Uncharted" und "Gran Turismo", PlayStation Productions und Sony Pictures verantwortlich. Zusammen mit Regisseur/Produzent David F. Sandberg ("Annabelle 2", "Lights Out") und Drehbuchautor/Produzent Gary Dauberman ("Es", "Annabelle"-Reihe, "The Nun"-Reihe) bringt man "Until Dawn" am 24. April 2025 auf die Leinwand.

Die Geschichte des Films findet im gleichen Universum wie das Spiel statt, bietet jedoch neue Charaktere in einer eigenständigen Geschichte, die das Publikum bis zum Ende mitfiebern und miträtseln lässt.

Zu den Darstellern gehören Ella Rubin, Michael Cimino und Odessa A’zion. Als verbindendes Element ist Peter Stormare, bekannt als Dr. Hill im Spiel, mit dabei. Der Hollywood-Star (u.a. "John Wick: Kapitel 2", "The Big Lebowski", "Fargo") zeigt sich sehr erfreut, Teil des Projekts zu sein: