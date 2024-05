Until Then terminiert

Publisher Modus Games und Entwickler Polychroma haben einen Releasetermin für "Until Then" verkündet. Demnach können wir das narrative Adventure im Juni in Angriff nehmen.

Konkret erscheint "Until Then" am 25. Juni für PS5 und den PC. Weitere Portierungen sind offenbar nicht geplant.

Bei "Until Then" handelt es sich um ein erzählerisches Abenteuer, das uns in eine Pixel-Welt bringt, die von den Philippinen inspiriert wurde. Wir spielen als Mark, der zunächst die alltäglichen Unsicherheiten seines High-School-Lebens navigieren muss, bis er realisiert, dass etwas Seltsames passiert.

"Until Then" war im Februar angekündigt worden.