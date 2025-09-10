Unyielder: Releasetermin steht fest

Publisher Shueisha Games und Entwickler TrueWorld Studios haben einen Releasetermin für "Unyielder" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Unyielder" ab 29. September für den PC erhältlich. Weitere Umsetzungen des Ego-Shooters sind offenbar nicht geplant. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin stimmt man uns fast eineinhalb Minuten lang mit flotten Sequenzen auf das Spiel ein.

Ende März war eigentlich angekündigt worden, dass "Unyielder" im Mai erscheint. Hier kam es jedoch in letzter Minute zu einer Verschiebung auf den jetzigen Termin.

"Unyielder" war im August 2024 vorgestellt worden.