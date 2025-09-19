Unyielder: Schicker Boss Rush Trailer

Publisher Shueisha Games und Entwickler TrueWorld Studios haben einen sehenswerten Boss Rush Trailer zu "Unyielder" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Wie der Name des Trailers bereits vermuten lässt, werden uns hier einzelne Endgeegner aus "Unyielder" in flotten Sequenzen vorgestellt. Wir lernen aber auch einzelne Charaktere aus dem kommenden Ego-Shooter kennen.

Ende März war eigentlich angekündigt worden, dass "Unyielder" im Mai erscheint. Hier kam es jedoch in letzter Minute zu einer Verschiebung. Bereits im August 2024 hatte man den Titel offiziell enthüllt.

"Unyielder" erscheint am 29. September für den PC. Weitere Umsetzungen des Ego-Shooters sind offenbar erstmal nicht angedacht.