Schweizer Spiel Upalu Mundi erschienen

Am Samstag ist das Schweizer Spiel "Upalu Mundi" veröffentlicht worden.

Der Entwickler True Baboons wählt für sein Spiel eine Fantasy-Welt, die durch den Siegeszug der Eisenbahnen nachhaltig verändert wird. In "Upalu Mundi" baut ihr Schienen, Weichen und Bahnhöfe, um Waren möglichst effizient von A nach B zu transportieren.

Das Ganze ist allerdings keine ausufernde Simulation, sondern ein Rätsel- und Logikspiel auf einer acht mal acht Felder grossen Landkarte. "Upalu Mundi" steht übrigens für einen mysteriösen Edelstein, der das Wissen der Welt enthalten soll. Wir sind gespannt!