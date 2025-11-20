Urban Jungle: Erweiterung veröffentlicht

Assemble Entertainment hat gemeinsam mit Kylyk Games einen DLC für "Urban Jungle" veröffentlicht. Die Erweiterung heisst "Brother’s Wedding Story" und erweitert gemütliche Pflanzen-Deko-Sim, wie der Name bereits andeutet, um eine berührende Liebesgeschichte.

Hier werden wir 43 Sekunden lang auf den "Brother’s Wedding Story"-DLC für "Urban Jungle" eingestimmt. Dabei zeigt man hauptsächlich Gameplay mit entspannter Hintergrundmusik.

Im "Brother’s Wedding Story"-DLC dreht sich alles um einen der bedeutendsten Momente im Leben von Nurgun, nämlich seinen Heiratsantrag an Rachata, den Bruder von Pharita – der Protagonistin des Hauptspiels. Vor der lebendigen Kulisse Bangkoks gestalten wir ein thailändisches Zuhause voller Wärme, Kreativität und persönlicher Erinnerungen. Mit jeder sorgfältig platzierten Pflanze, jedem Detail und jeder Dekoration wächst dabei nicht nur der Wohnraum, sondern auch der Mut für die grosse Frage aller Fragen. Die Erweiterung verbindet die sanfte Atmosphäre von "Urban Jungle" mit einer emotionalen Geschichte über Liebe, Mut und das Erschaffen eines schönen Lebens. Die Frage lautet: Können wir den perfekten Ort für einen unvergesslichen Antrag gestalten?

"Urban Jungle" ist seit 21. März für den PC erhltlich.